وزير الخارجية والمبعوث الأممي يؤكدان أهمية إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية

2024-07-16 21:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير أو. بيدرسن، اليوم الثلاثاء، أهمية السعي المشترك نحو إيجاد تسوية شاملة ومستدامة للأزمة السورية.وقال وزير الخارجية في تدوينة له على موقع (x)- تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تلقيت اتصالا هاتفيا من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير أو. بيدرسن".وأضاف حسين، "ناقشنا خلال الاتصال الأوضاع الراهنة في سوريا، وتبادلنا وجهات النظر بشأن دور العراق المحوري في المنطقة"، وأكدنا، "على أهمية السعي المشترك، نحو إيجاد تسوية شاملة ومستدامة للأزمة السورية".