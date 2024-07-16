النقل: خطة متكاملة لتفويج زائري كربلاء المقدسة إلى محافظاتهم

2024-07-16 21:54:02 - المصدر: واع





بغداد- واع- آمنة السلامي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة متكاملة لتفويج زائري كربلاء المقدسة إلى محافظاتهم قبل وبعد انتهاء زيارة عاشوراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة النقل أطلقت مطلع محرم الحرام خطتها الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام، بمشاركة أكثر من 250 باصاً للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ز11 قطارا لمحور بغداد كربلاء وكربلاء بصرة ذهاباً وإياباً، وأيضاً ما يقارب 40 ألف عجلة يتم إدارتها وتنظيمها من قبل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص".

وأضاف الصافي، أن "وزارة النقل عملت على وضع خطة كاملة وشاملة لعملية تفويج الزائرين باتجاه كربلاء المقدسة وإعادتهم إلى محافظاتهم قبل وبعد انتهاء زيارة عاشوراء، بحيث لا يبقى أي زائر في كربلاء المقدسة الا ويتم تفويجه وبعد ذلك ينسحب الجهد الخدمي بعد انتهاء مراسيم الزيارة ".

وأشار إلى أنه "سيكون هناك تواجد ميداني للمدراء العامين للشركات المعنية، بالإضافة الى وجود ميداني من قبل رئيس غرفة عمليات النقل في كربلاء الوكيل الإداري للوزارة حازم الحفاظي، وهنالك تنسيق عال مع وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي والعتبتين المقدستين في كربلاء بالإضافة إلى الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة، وكذلك المحافظات القريبة لإنجاح الجهود الخدمية".