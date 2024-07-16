مكية: ملتقى العراق سيجذب المستثمرين ورجال المال والأعمال

2024-07-16 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الثلاثاء، أن ملتقى العراق سيجذب المستثمرين ورجال المال والأعمال وسيشهد طرح فرصة استثمارية جديدة.وقالت الهيئة في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ترأس، اليوم، اجتماعا مع رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي والوفد المرافق له بشأن تحضيرات ملتقى العراق للاستثمار والمزمع عقده في تشرين الثاني من العام الحالي وبحضور عدد من المديرين العامين والمعنيين في الهيئة".وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا تفاصيل برنامج الملتقى والترتيبات التنظيمية واستعراض الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي ستقدمها الحكومة للمشاركين في هذا الملتقى وآليات المتابعة والتواصل بين الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي".وذكر، أن "الطرفين أكدا أهمية هذا الملتقى في تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشركات الاقتصادية وذلك في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد على صعيد الاستقرار الأمني والاقتصادي"، لافتا إلى، أنهما "شددا على المزيد من عقد الاجتماعات التنسيقية لضمان نجاح هذا الملتقى الاستثماري الأول في العراق".‏وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال الاجتماع، "ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الرئيسية للمشاركة والمساهمة الفاعلة في الملتقى وكذلك التنسيق مع هيئات الاستثمار في المحافظات بشأن الفرص الاستثمارية المستكملة الموافقات"، لافتا إلى، أنه "سيتم التركيز خلاله على جذب المستثمرين ورجال المال والأعمال الجادين، فضلاً عن طرح فرص استثمارية جديدة وفي قطاعات مختلفة".