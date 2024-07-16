مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي يعزي بذكرى عاشوراء

2024-07-16 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد-واعقدم مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الثلاثاء، التعازي والمواساة إلى الأمة الإسلامية والشعب العراقي بحلول ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته (عليهم السلام) وأصحابه (رضوان الله عليهم).وذكر مجلس الأمناء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "نتقدم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى الأمة الإسلامية والشعب العراقي بحلول ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته (عليهم السلام) وأصحابه (رضوان الله عليهم)، مؤكدين على الالتزام بتعاليمهم العليا ومبادئهم السامية".وأضاف، أننا "إذ نشيد بجهود كوادر شبكة الإعلام العراقي بجميع مديرياتها ومكاتبها وشبكة مراسليها؛ لمواكبة وتغطية مراسم إحياء عاشوراء بكل تفانٍ وإخلاص، فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يجعل هذه الذكرى باباً يفيض منه على العراقيين أمناً وسلاماً وازدهاراً".