تمهيدا لإغلاق الممثليات.. تمديد بقاء مدارس النازحين وربطها مع مديريات نينوى وكركوك

2024-07-16 21:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أظهر منشور لمدير ممثلية وزارة التربية للطلبة في السليمانية رباح حسن علي التميمي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، تمديدا لبقاء مدارس النازحين وربطها مع مديريّتي نينوى وكركوك تمهيدا لإغلاق الممثليات.

وطالب التميمي بحسب منشوره على "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، جميع كوادر ممثلية السليمانية وإدارات المدارس كافة تبليغ جميع الملاكات (مدرس، معلم، موظف) ملء استمارة مرفقة بكافة المعلومات لمن يرغب بالبقاء في الممثلية ليتسنى النقل الى المديرية العامة لتربية كركوك والذي لا يقبل يكتب كلا وينتهي تكليفه في الحال او التنسيب وتتم العودة الى مديرية الأصل المكلف منها.

فيما أكدت مصادر تربوية في الإقليم، أن القرار يشمل مديرية محافظة نينوى أيضا.

وقررت وزارة التربية الاتحادية العراقية، في 14 شباط الماضي، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.





وجوبه قرار الحكومة العراقية، باعتراضات عدة، أبرزها تظاهرة أمام ممثلية وزارة التربية العراقية في أربيل للمطالبة بإلغاء القرار، وتم رفع دعوى ضد القرار في المحكمة الاتحادية التي ردتها لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها.









