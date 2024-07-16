الديمقراطي الكوردستاني يعلن موقفه من تشكيل ادارة كركوك: لا نقبل التهميش

2024-07-16 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك حسن نجيب، يوم الثلاثاء، ثبات موقف الحزب من قضية إدارة كركوك ومنها مجلس المحافظة ومنصب المحافظ، مشيراً إلى عدم القبول بتهميش أي كتلة فائزة في الانتخابات.

وقال نجيب لوكالة شفق نيوز، إن "عقد جلسة محافظة كركوك الخميس الماضي خطوة صحيحة في اتجاه الوصول إلى صيغة ترضي جميع الكتل السياسية التي فازت في انتخابات مجلس محافظة كركوك"، موضحاً أن "الديمقراطي الكوردستاني موقفه ثابت من محافظة كركوك وتقاسم السلطات لأننا نرى بأن مشاركة الجميع في ادارة المحافظة هو حالة صحيحة تساهم في تقريب وجهات النظر بين الكتل للمضي في تشكيل حكومة كركوك المحلية".

وأضاف، أن "منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وباقي المناصب ننظر لها على أنها حق مشروع لجميع مكونات كركوك كوردا وعربا وتركماناً ومسيحاً"، مؤكداً أن "أي تهميش لأي مكون من المكونات فإن الادارة لا يمكن لها ان تنجح وتمضي بإكمال الاستحقاقات القانونية لاكمال تشكيل الحكومة المحلية".

وتابع بالقول إنه "بعد انعقاد الجلسة سوف يكون هناك حوارات نهائية بين الكتل للاتفاق على تقاسم السلطة وفق مبدأ مشاركة الجميع وعدم تهميش اي مكون من المشاركة في إدارة المحافظة وهذا النص ورد في قانون مجلس المحافظات والذي يؤكد أن ادارة كركوك هي ادارة تشاركية بين الجميع".

وأمس الإثنين، قال، عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء المجلس لا علم لهم بعقد أي جلسة جديدة"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء لم يحدد أو يبلغ الكتل السياسية بعقد اجتماع لأعضاء المجلس أو الكتل السياسية".

ورفع رئيس السن في مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، يوم الخميس الماضي الجلسة الأولى لحين الوصول إلى اتفاقات سياسية لتشكيل الإدارة المحلية .