2024-07-16

شبكة اخبار الناصرية: شهد مسجد الشيخ عباس الكبير في الناصرية مساء اليوم الثلاثاء إقامة مجلس عزاء حسيني، وذلك ضمن المجلس السنوي الذي يقيمه الأهالي لإحياء ذكرى عاشوراء الأليمة واستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).انتهى.

