2024-07-16

شبكة اخبار الناصرية:تحولت شوارع مدينة الناصرية في ليلة العاشر من محرم الحرام، إلى بحر من الدموع والأسى، حيث انطلقت المواكب الحسينية في شارع الحبوبي، لتروي قصة الفداء والتضحية التي سطرها الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في كربلاء. تزينت المدينة بالسواد، وعلت أصوات الرثاء والمراثي، لتروي قصة الصمود في وجه...

