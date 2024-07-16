‏نيجيرفان بارزاني: عاشوراء فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات وتبني اللاعنف

2024-07-16 22:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، على أن العاشرمن شهر محرم فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات.

وقالبارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "X" (تويترسابقاً)، وتابعتها وكالة شفق نيوز "في ذكرى عاشوراء الأليمة، نستوحي معانيالصبر والإيمان وقيم التضحية والشجاعة التي جسدها الإمام الحسين (عليه السلام)وأصحابه الكرام في معركة كربلاء، حيث وقفوا بوجه الظلم لإعلاء كلمة الحق".

وأضاف"ذكرى عاشوراء تمثل فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات، وتبني مبادئ اللاعنفوالتسامح والأخوة بين جميع مكونات شعبنا، من أجل بناء مستقبل مشرق لوطننا يحققتطلعات الجميع في العيش الكريم والأمان والاستقرار والازدهار".

ويحييالمسلمون الشيعة في العراق والعالم ليلة العاشر من شهر محرم "عاشوراء" بطقوسخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه العباس وأصحابه في معركة الطف التي جرت فيكربلاء سنة 680 ميلادية.