النجف الأشرف.. استنفار أمني وخدمي في ليلة العاشر من المحرم

2024-07-16 22:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتشهد محافظة النجف الأشرف، استنفارا حكوميا أمنيا وخدميا مع إحياء ليلة العاشر من محرم الحرام.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظة النجف الأشرف أحيت ليلة العاشر من المحرم بإجراءات أمنية وخدمية وصحية مشددة وفقاً لما وضع لها من خطط".وبين، أن "صنوف القوات الأمنية شاركت في تأمين الطرق المؤدية للمدينة القديمة وضريح الامام علي (عليه السلام) وتشكلت بهيئة أطواق أمنية متداخلة".وأضاف، أن "دوائر المحافظة أعلنت الجاهزية واستنفرت ما لديها من الطاقات المتمثلة بالكوادر البشرية والمعدات الآلية لإنجاح المهام الملقاة على عاتقها في تفويج الزائرين وتقديم الخدمات المتنوعة وعلى مختلف الأصعدة".وأشار إلى، أن "دائرة الصحة شاركت بـ 58 عجلة إسعاف و 9 مفارز إضافة إلى 20 عجلة إسعاف جاءت للإسناد من مختلف الدوائر الأخرى".وواصل، أن "العتبة العلوية أعلنت عن استقبال 800 موكب حسيني منها 500 لتقديم الخدمة، أما مسيرة المشاعل التي عرفت بها النجف فهي تضم أكثر من 140 مشعلا".