عبد الله يدعو لاستلهام الدروس من ثورة الإمام الحسين

2024-07-16 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، التعازي والمواساة إلى الأمة الإسلامية والمراجع والشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فيما دعا لاستلهام الدروس من ثورة الحسين من أجل الثبات على القيم.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "قدم نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله أحر التعازي والمواساة إلى الأمة الإسلامية والمراجع وأبناء شعبنا في الذكرى السنوية الأليمة في العاشر من شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام في معركة الطف على أرض كربلاء المقدسة".ودعا عبد الله إلى "استلهام الدروس والمواقف الإنسانية في ثورة الحسين من أجل الإصلاح والثبات على القيم والمبادئ".وأكد عبد الله- بحسب البيان- على "ضرورة التمسك بالهوية الوطنية وحماية حقوق المكونات، وتوحيد الجهود والمساعي بين المؤسسات والدوائر الحكومية لمواصلة العمل في سبيل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".