بعد أشهر من توقف العمليات.. استهداف قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيرتين غربي العراق

2024-07-16 23:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدةعين الأسد التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي، غربي العراق.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مسيرتين استهدفتا محيط قاعدة عين الأسدفي محافظة الأنبار غربي العراق"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل وما إذا كانتهناك إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وكانمصدر سياسي مطلع قد كشف، يوم الأربعاء الخامس من شهر حزيران/ يونيو الماضي، عنمهلة لـ40 يوماً منحتها فصائل عراقية مسلحة، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني،لحسم ملف إخراج القوات الأمريكية من البلاد، متوعدة أنها بخلاف ذلك ستستأنفهجماتها ضد القوات العسكرية الأمريكية.

وفيأوائل شباط/ فبراير الماضي، توقفت هجمات الجماعات المسلحة على القوات الأمريكية فيالعراق وسوريا، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين فيالأردن، ورداً على ذلك نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع بالعراقوسوريا.