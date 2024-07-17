خطة زيارة عاشوراء.. الإعلام الأمني: مرونة بدخول وخروج الزائرين إلى كربلاء المقدسة

2024-07-17 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت خلية الإعلام الأمني، عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء، وفيما أكدت ان الخطة تتضمن محورين أمني وخدمي، وأشارت إلى أن هناك مرونة بدخول وخروج الزائرين إلى كربلاء المقدسة.وقال رئيس خلية الإعلام الامني اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العمليات المشتركة بدأت منذ مدة بإعداد خطة خاصة بزيارة شهر محرم الحرام وامتداداً إلى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)"، لافتاً إلى أن "هذه الخطة بدأت بإعداد وتخصيص القوات الخاصة بالزيارة والقيام بعمليات عسكرية نوعية وتهيئة جهد استخباري".وأضاف، أن "الخطة أيضاً تشمل خطة خدمية متمثلة بتقديم الخدمات للزائرين في مجالات الكهرباء والماء والنقل "، مؤكدا أن "الخطة الامنية أيضا شملت كل محاور ومداخل ومخارج محافظة كربلاء المقدسة".واشار الى ان "الزيارة بدأت بذروتها منذ يوم أمس ونتوقع ملايين الزائرين سيدخلون المدينة المقدسة "، مبينا أن "جهداً جوياً يعمل على مدار 24 ساعة من طيران الجيش والقوة الجوية وأيضا وجود إسعاف جوي لنقل الحالات الطارئة ".وتابع، أن "منظومة المراقبة في محافظة كربلاء المقدسة اكتملت وتقوم بأداء عملها بصورة ممتازة من خلال المراقبة والتحليل واعطاء موقف كامل الى القادة الأمنيين"، منوها بأن "هذه الخطة أيضاً تشمل عدم وجود أي حالة من قطع الطرق وكذلك المرونة في دخول وخروج الزائرين وستخدام عجلات النقل العام والخاص وتهيئة ساعات للنقل الخاص والعام".واكد "الاستمرار في تقديم الخدمات كافة سواء كان ماء او كهرباء او الدعم اللوجستية وكذلك قيام القوات الامنية بارسال توجيهات ووصايا خاصة بالزيارة الهدف منه ارشاد الوزائرين وكلك تهيئة كافة المستلزمات الخاصة بتسهيل عمل زيارة شهر محرم الحرام وامتدادا الى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".