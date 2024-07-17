2024-07-17 00:00:08 - المصدر: منصة إيشان

مذ أن تحرر العراقيون من نظام البعث المجرم، حتى عادوا لحريتهم، بإحياء “ليلة الطبگ” الخاصة بالعاشر من شهر المحرم الحرام، كما يحبون ويفضّلون. قدور ورايات ومواكب لطم وزنجيل على امتداد البصر، وقاماتٌ ترتفعُ، حتى يأتي فجرٌ فيه صوت مزلزل، ينعى أبو الأكبر، إنه صوت الطف الأثير الشيخ عبد الزهرة الكعبي. يقول الشاعر الراحل، مروان عادل […]

ظهرت المقالة “ليلة الطبگ” تشعُ في بغداد.. سوادٌ ودخانٌ وقاماتٌ ختامها المقتل بصوت عبد الزهرة أولاً على ايشان.