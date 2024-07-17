2024-07-17 00:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن امرأة قالت إنها “تعرضت للتعذيب في مركز شرطة الزعفرانية بجانب الرصافة من بغداد”. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”: “لم يصدر أي بيان رسمي او تنويه من وزارة الداخلية بشأن (امرأة تدعي تعرضها للتعذيب في احد مراكز الشرطة التابعة إلى قيادة شرطة بغداد الرصافة)”. واضاف البيان، أن […]

ظهرت المقالة الداخلية بشأن “تعذيب امرأة” في مركز شرطة: سنظهر الحقائق بعد معرفة جميع الملابسات أولاً على ايشان.