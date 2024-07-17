2024-07-17 00:00:08 - المصدر: منصة إيشان

ردّت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على وصفها بأنها “دولة إسلامية نووية” من جانب جيه.دي المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس . وقللت أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني من تصريحات فانس، قائلة إنه “سبق وأدلى بتصريحات صادمة”. وأضافت المسؤولة الحكومية أن ستعمل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة أياً كان اسمه. وكان ، الذي اختاره المرشح […]

ظهرت المقالة وصفها بـ “دولة إسلامية نووية”.. بريطانيا ترد على “أغرب تصريح” لنائب ترامب أولاً على ايشان.