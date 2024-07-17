التحالف الدولي لشفق نيوز: دفاعاتنا الجوية أسقطت المسيرتين في عين الأسد

2024-07-17 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، مساءاليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد في محافظةالأنبار.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرتين تم رصدهما من قبل منظومة الدفاع الجوي(coyote)وهما تتجهان نحو قاعدة عين الأسد وتم التصدي لهما وتدميرها".

وبينأن "الطائرتين كانتا مفخختان، إحدهما تم إسقاطها في محيط القاعدة، والأخرىدخلت الأجواء وجرى إسقاطها في مكان فارغ داخل القاعدة، من دون تسجيل أي إصاباتبشرية أو خسائر مادية".

وكانمصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن "طائرتين مسيرتيناستهدفتا محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق"، دون الإدلاءبمزيد من التفاصيل وما إذا كانت هناك إصابات بشرية أو خسائر مادية.