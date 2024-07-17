مركز الإعلام الرقمي: القصائد الحسينية تهيمن على ترند العراق

2024-07-17 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف مركز الإعلام الرقمي DMC عن سيطرة مطلقة للمقاطع المتعلقة بالثورة الحسينية على ترند العراق في منصة يوتيوب، في ليلة العاشر من محرم الحرام لعام 1446 هجرية.وأوضح المشرف العام على مركز الإعلام الرقمي، مهند حبيب السماوي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن" 29 مقطعًا، من أصل 30 مقطعًا، متعلقًا بالقصائد الحسينية، هيمنت على قسم الموسيقى في ترند العراق على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب".وبين أن "مقاطع الفيديو، سواءٌ القصيرة منها أو الطويلة، تكتسب أهمية خاصة في العصر الرقمي، ومنصاتها الاجتماعية المتعددة، حيث يقضي ملايين الشباب ساعات طويلة يوميًا معها، ويستقي من خلالها العديد من مصادر معلوماته ومعارفه، لدرجة أنها غيرت من طريقتهم في الاتصال والتعليم والترفيه والعلاقات الاجتماعية".وأضاف السماوي أن "هذه المقاطع قد أصبحت جزءًا مهمًا وضروريًا في الحياة الرقمية للجيل Z والجيل Alpha، حيث تُعد أكثر جاذبية وتأثيرًا في إيصال الرسائل والقصص والأفكار لهم، كما تلعب هذه المقاطع دورًا محوريًا في تشكيل الميول والتوجهات لهذه الأجيال"، مؤكدا أن "الأجيال الجديدة، التي وُلدت في خضمّ الثورة التكنولوجية، تميل للتفاعل والتعاطي مع المحتوى والمنتجات البصرية أكثر من غيرها من المنتجات، لسهولة التعامل معها ولقلة الجهد المطلوب الذي تقتضيه هذه العملية".وجدد السماوي تأكيده على أن "هذه المقاطع، بأطوارها المختلفة ومقاماتها المتنوعة وأيقاعاتها المتعددة، فرضت وجودها بشكل كبير على المنصات الرقمية، وأصبحت تظهر ضمن توصيات خوارزميات المنصات في الرائج، مما أتاح للملايين الاطلاع عليها، ما يشكل فرصة جديدة لنشر القضية الحسينية بأبعادها الدينية والسياسية والاجتماعية والقيمية، بشكل يتناسب مع روح العصر، وطريقة تمزج بين العاطفة والمعاني البطولية لأحداث واقعة الطف، مما يسهم في إثراء الوعي بالقضية الحسينية وتعزيز الانتماء للهوية الدينية والوطنية".