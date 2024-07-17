بغداد وطرابلس تبحثان نقل تجربة العراق في مجال إحياء الصناعة

2024-07-17 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث القائم باعمال سفارة جمهورية العراق في ليبيا أحمد الصحاف، مع وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد بن علي أبو هيسه، التعاون الثنائي نقل تجربة العراق في مجال إحياء الصناعة والافادة من الثروة المعندية.وذكر بيان للسفارة العراقية في ليبيا تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القائم باعمال سفازة جمهورية العراق أحمد الصحاف، التقى وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد بن علي أبو هيسه بمقر الوزارة في العاصمة الليبية طرابلس."وأضاف، أن "الصحاف استعرض خلال اللقاء سبل التنسيق والتعاون بين بغداد وطرابلس في مجال نقل تجربة العراق في الانفتاح والشراكة وبناء القدرات في مجال إحياء الصناعة والافادة من الثروات المعدنية، وعرض الصحاف لتجربة العراق في هذا المضمار".واشار الصحاف، بحسب البيان، الى "جهود حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتنفيذاً لمسار الانفتاح على الاشقاء العرب لتعظيم الشراكة، لافتا الى "مشروع أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة والمعادن العراقية في هذا المسار".بدوره أعرب الوزير الليبي عن سعادته لافتتاح سفارة العراق مجددا في طرابلس، مشيدا بالدور الفاعل والبنّاء الذي تنتهجه السفارة في تفعيل زيارة الوفود الليبية بين بغداد وطرابلس، معربا عن استعداده لزيارة بغداد واللقاء بنظيره خالد بتال.