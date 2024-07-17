العراق وفيتنام يبحثان آليات عمل مزرعة الشاي وسبل تطويرها

2024-07-17 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحثت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة مع الجانب الفيتنامي آليات عمل مزرعة الشاي وسبل تطويرها.وذكر اعلام وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة عقدت اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا (on line ) مع الجانب الفيتنامي للتباحث بآليات عمل مزرعة الشاي وسبل تطويرها وذلك برئاسة مديرها العام لمى الموسوي بحضور ادارات اقسام الشؤون المالية والقانونية والاستيراد ."وقالت الموسوي، بحسب البيان، ان "الاجتماع تناول مناقشة الآليات التي من شأنها تطوير العمل عبر ادخال المكننة الحديثة بعمليات التعبئة وفرز انواع الشاي المعدة للتسويق ، فضلا عن شراء نبتات جديدة لزيادة الانتاج "، مبينة انه " جرى خلال الاجتماع مطالبة الجانب الفيتنامي بإعداد دراسات فنية ومالية فيما يخص تطوير العمل ، والذي أبدى من جهته ارتياحه لمستوى الدقة والشفافية في التعاملات التي تنتهجها الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الذي أسهم بالحصول على نتائج ايجابية للطرفين" .