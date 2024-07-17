اعتقال اثنين من تجار المخدرات في كركوك

2024-07-17 00:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 16 تموز 2024، اعتقال اثنين من تجار المخدرات في محافظة كركوك بحوزتهما مواد مخدرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من خلال اعتراف بعض المتهمين الملقى القبض عليهم سابقاً، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما (3 كليو و200 غرام) من مادة الكريستال المخدرة، في محافظة كركوك وبإشراف مدير مخدرات كركوك".

وأضاف أنه "تم توقيف المتهمين وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما".