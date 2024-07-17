خمسة قتلى بينهم ثلاثة أطفال في غارتين اسرائيليتين في جنوب لبنان

2024-07-17 00:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال سوريين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، فيما أعلن حزب الله إطلاق صواريخ على اسرائيل ردا على إحدى الغارتين. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية الى مقتل "3 أطفال سوريين في الغارة، التي استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت" مضيفة من جانب آخر ان "غارة معادية استهدفت بعد ظهر اليوم دراجة نارية" بواسطة مسيرة على طريق كفرتبنيت - الخردلي وأدت الى مقتل سوريين اثنين. وقالت الوكالة إنّ شهود عيان أفادوا بان الدراجة النارية كان يستقلها شخصان وعندما حاول عدد من المواطنين الاقتراب من الدراجة المستهدفة تعرضت