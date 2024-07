بالصور: موكب عزاء حسيني لجمعية التضامن الإسلامي في ليلة العاشر من محرم

2024-07-17 01:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:انطلق مساء اليوم موكب عزاء حسيني حاشد من مسجد الشيخ عباس الكبير بمدينة الناصرية، نظمته جمعية التضامن الإسلامي في محافظة ذي قار، إحياءً لذكرى ليلة العاشر من محرم الحرام، واستذكارا لفاجعة استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وصحبه الأبرار.

