العراق يدين الاعتداء الذي تعرض له أحد المساجد في سلطنة عمان

2024-07-17 01:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الخارجية، عن إدانة العراق للاعتداء الذي تعرض له أحد المساجد في سلطنة عمان.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعرب عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للاعتداء الذي تعرض له أحد المساجد في سلطنة عمان الشقيقة"، مؤكدة "مساندتها لحكومة وشعب السلطنة".وأعربت الوزارة، عن "تعاطفها مع عوائل ضحايا هذا الاعتداء وتجدد رفضها لكافة أشكال العنف."