موراتا يحدد وجهته المقبلة

2024-07-17 01:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، اقترابه من الانتقال لصفوف ميلان، بداية من الموسم المقبل.وكانت تقارير قد أكدت توصل ميلان لاتفاق مع موراتا، على الانضمام للروسونيري، بعد سداد الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو.وقال موراتا في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "سأخضع للفحص الطبي وبعد ذلك نعم، سأنضم إلى ميلان".وأضاف: "لقد قلت وداعا لزملائي، سيميوني، مجلس الإدارة، من الأفضل للجميع أن نفترق عندما لا تتمكن من تقديم 100% من قدراتك".واسترسل: "كان من الضروري في النهاية تحيتهم وشكرهم على كل شيء. لقد ساعدوني باستمرار في اللحظات الصعبة".وختم: "لقد فزت باليورو كلاعب لأتلتيكو".وقاد موراتا منتخب إسبانيا مؤخرا، لتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وذلك للمرة الرابعة في التاريخ.