2024-07-17 02:42:07 - المصدر: منصة إيشان

تعرض النائب عن محافظة النجف محمد عنوز للاعتداء من قبل شاب أثناء تجوال النائب بين المواكب في المدينة القديمة. وقال مصدر محلي لـ”إيشان”، إن “النائب عنوز تعرض للكمة على وجهه من قبل شاب اعترض طريقه ووجه له كلاماً بخصوص صعوده للبرلمان من خلال احتجاجات تشرين”. وأضاف المصدر أن “النائب عنوز رد على الشاب، لينفعل الأخير […]

ظهرت المقالة أثناء تجواله بين المواكب.. تعرض النائب عنوز لنزيف بعد الاعتداء عليه من شاب أولاً على ايشان.