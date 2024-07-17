استقرار أسعار النفط ليسجل برنت قرب أدنى مستوى له في شهر

2024-07-17 07:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، ليحوم خام القياس العالمي برنت قرب أدنى مستوى في شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، حيث تضاربت مؤشرات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمال انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 83.69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 80.72 دولارا.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين في الجلسات الثلاث السابقة، حيث تم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 83.30 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو حزيران.

وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، شهدت نمو اقتصادها بنسبة 4.7% في الربع الثاني، وهو أبطأ نمو منذ الربع الأول من عام 2023.

وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي.وهذا من شأنه أن يبدد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي والمخاوف بشأن تراجع الطلب على النفط.