الاتحاد الإنجليزي يضع جوارديولا ضمن اولوياته لتدريب الأسود الثلاثة

2024-07-17 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتترقب الجماهير الإنجليزية الإعلان عن هوية مدرب المنتخب الوطني الجديد، بعد إعلان جاريث ساوثجيت ترك منصبه الذي أمضى معه 8 سنوات.ووفقا لصحيفة "إندبندينت" الإنجليزية، فإن الاتحاد المحلي لكرة القدم يضع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على رأس أولوياته.ويرغب الاتحاد الإنجليزي في التعاقد مع جوارديولا بمجرد انتهاء عقده في صيف 2025.وهذا يعني أن هناك احتمالية لتعيين مدرب مؤقت للأسود الثلاثة، انتظارا لنهاية رحلة جوارديولا بملعب الاتحاد، نهاية الموسم المقبل.وتعالت الأصوات داخل إنجلترا بضرورة تعيين جوارديولا مدربا للمنتخب، لاستغلال وفرة اللاعبين المميزين في التشكيل الحالي، والذين لم يستطع ساوثجيت الاستفادة منهم على النحو الأمثل.يذكر أن جوارديولا يتولى تدريب سيتي منذ عام 2016، ونجح في فرض هيمنته على الدوري الإنجليزي الذي فاز به آخر 4 مواسم.