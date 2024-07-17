مفاوضات بين روما وميلان لحسم صفقة أبراهام

2024-07-17 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعلا يزال روما وميلان يخوضان مفاوضات بشأن المهاجم الانكليزي تامي أبراهام لاعب الجيالوروسي.ويعتبر المهاجم الإنكليزي هدفًا لميلان هذا الصيف حيث لم يعد روما يدرجه ضمن خططه للموسم المقبل.وخلال الأيام الأخيرة، ناقش الناديان الخيارات التي من شأنها تمكين أبراهام من الانضمام إلى الروسونيري بحسب صحيفة ميساجيرو.وأشارت الصحيفة إلى أن عرض ميلان يشمل تبادل ساليماكرز واوكافور.ولفتت الصحيفة إلى أن روما رفض هذه الفكرة، ويريد الجيالوروسي ما لا يقل عن 25 مليون يورو من أجل الاستثمار في هذه الأموال من أجل التوقيع مع ألكسندر سورلوث من فياريال حيث يواصل روما محادثاته مع فياريال الذي يطالب بمبلغ كبير للمهاجم النروجي.