أسعار النفط تستقر في ظل ضعف الطلب بالصين وتراجع المخزونات الأمريكية

2024-07-17 09:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاربعاء (17 تموز 2024)، في ظل تعارض علامات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمالات انخفاض مخزونات النفط الامريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 83.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 80.65 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين في الجلسات الثلاث السابقة، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت عند 83.30 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو/ حزيران.

وعوضت المخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار علامات تقلص الإمدادات في الولايات المتحدة.

وقالت مصادر بالسوق اليوم الأربعاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الامريكي إن مخزونات النفط الخام الامريكية انخفضت 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/ يوليو.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام 33 ألف برميل.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الامريكية تقريرها الرسمي عن المخزونات في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وفي الوقت نفسه، يساعد ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الحد من انخفاض أسعار النفط.

المصدر: وكالات



