رئيس الوزراء: ذكرى عاشوراء طريقنا لبناء دولة المؤسسات

2024-07-17 09:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

قدم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، التعازي للعالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وآل بيته الأطهار في فاجعة الطف، مؤكداً أن ذكرى عاشوراء هي الطريق لبناء دولة المؤسسات.

وقال السوداني في تدوينة على منصة (X) تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعزي العراقيين جميعاً وعموم العالم الإسلامي، بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، وآل بيته الأطهار في فاجعة الطف، التي ما زلنا نستلهم منها قيم الانتصار للحق، ومعاني الرجولة والشرف والإيمان الراسخ".

وأضاف، أن "ذكرى عاشوراء هي مولد المثل العليا والبناء الأخلاقي لمجتمعنا المتصل بالرسالة المحمدية، مثلما هي طريقنا لبناء دولة المؤسسات، وحق الناس في دولة كريمة، ترفع قيمة الإنسان، كما أراد الحسين (عليه السلام) ومبادئه التي خرج وضحى من أجلها".