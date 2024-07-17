إبيكور للثامنة: العراق يخسر شهريا مليار دولار بسبب ايقاف تصدير نفط الاقليم

2024-07-17 09:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور) مايلز كاغينز ان الجمعية تريد تجديد العقود النفطية في اقليم كوردستان مع الشركات الأجنبية، بعد موافقة الإقليم وبغداد على التغييرات. وقال كاغينز لقناة الثامنة ان العقود النفطية الحالية مبرمة بين إقليم كوردستان والشركات العالمية، والشركات الأعضاء في جمعية صناعة النفط الكوردستانية ترغب في تجديد هذه العقود، إذا وافق إقليم كوردستان والعراق على التغييرات. واكد ان استئناف إنتاج النفط في اقليم كوردستان ضمن اولويات جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور)، مبينا ان ايقاف تصدير النفط من الاقليم يلحق الضرر بالعراقيين بمبلغ مليار دولار شهريا. واضاف المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور) مايلز كاغينز