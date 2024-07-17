2024-07-17 09:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الأربعاء، نظيره المصري في مباراة ودية بمدينة انجلييت الفرنسية في مباراة استعدادية قبل الدخول في المنافسات الرسمية لفعالية كرة القدم بأولمبياد باريس .

وستجرى المباراة في ملعب انجلييت عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وقال راضي شنيشل مدرب المنتخب لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة اليوم ستكون مهمة لتأقلم اللاعبين على أجواء اللعب في فرنسا ولا سيما أنه يواجه منتخبا محترما وعلى مستوى عال".

واضاف انه "تم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام والجمهور".

وبين مدرب المنتخب العراقي انه "سيشرك عدداً كبيراً من اللاعبين لمنحهم الفرصة لخوض اللقاء قبل الدخول في المنافسات الرسمية".

وسيبدأ المنتخب العراقي منافسات أولمبياد باريس في مواجهة نظيره الأوكراني يوم الأربعاء 24 تموز يوليو 2024 في ملعب مدينة ليون الفرنسية، على أن يواجه بعدها نظيره الأرجنتيني يوم السبت 27 يوليو 2024 في نفس الملعب، على أن يُنهي مشوار دور المجموعات بمواجهة شقيقه المغربي في نيس الفرنسية يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024.

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، ويخوض المنتخب الأولمبي العراقي، تدريبات بدنية صباحية، فضلاً عن تدريبات مكثفة ليلية خلال معسكره التدريبي القصير المقام في فرنسا .