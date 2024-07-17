الأنواء الجوية: طقس حار ودرجات حرارة تلامس الـ50 مئوية

2024-07-17 10:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً وحاراً ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (8-10) كم"، مبينة أن "درجات الحرارة العظمى ستسجل يوم غد في البصرة 49 مئوية وميسان وذي قار 48 مئوية والديوانية والمثنى والنجف الأشرف 47 مئوية، أما دهوك فستسجل أقل درجة حرارة مقارنة مع باقي المحافظات بواقع 41 مئوية، فيما ستسجل بغداد 46 درجة مئوية".

وأضافت أن " طقس البلاد لأيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة سيكون صحواً وحاراً ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (8-10) كم".