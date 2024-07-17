التفت حول عنقه.. مصرع طفل اختناقا بحبال كاروكته في أربيل

2024-07-17 10:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفاد مسؤول طبي محلي بأربيل، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، بمصرع طفل اختناقا بحبل كاروكته (مهد) في قضاء سيدكان التابع للمحافظة.

وقال مسؤول المركز الصحي في القضاء كاروان فيصل في تصريح نقله الإعلام الكردي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "طوارئ مستشفى المدينة استقبل في وقت متأخر من ليلة أمس طفلا يبلغ من العمر عاما واحدا ويدعى (رها رعد عبد الواحد) لقي مصرعه بعد التفاف حبال كاروكته حول عنقه بينما كان يهيم بالنزول منها دون علم ذويه".

وأضاف فيصل، إنها "المرة الأولى خلال العام الحالي يتم فيها تسجيل حالة وفاة لطفل بطريقة مماثلة"، مشيرا إلى أننا "بذلنا مع أطباء المركز الصحي كل ما في وسعنا لإنقاذ حياته، لكنه للأسف توفي".