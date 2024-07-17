ما العوامل التي تدعم أمازون لدخول نادي الـ3 تريليونات دولار؟

2024-07-17 10:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أمازون هي أحدث عضو في نادي التريليون دولار ، بعد ان وصلت أخيرا هذا المستوى وسط تفاؤل المستثمرين بشأن أداء الشركة، ويشير إلى زيادة محتملة في القيمة السوقية في المستقبل. إلى جانب كونها مزودا رئيسيا لخدمات التجارة الإلكترونية ، توفر الشركة أيضا للمستثمرين فرصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وبعد أن تجاوزت قيمتها السوقية تريليوني دولار ، كان السؤال التالي هو مدى السرعة التي ستصل بها إلى قيمة سوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار إلى جانب كبار الشخصيات الأخرى في وول ستريت ، مما يضعها بين أكبر الشركات في العالم هل من الممكن أن تصل أسهم أمازون إلى هذا المستوى قبل نهاية العام؟ لكي تصل القيمة السوقية لأمازون إلى 3 تريليون دولار ، يجب أن تنمو بنسبة 50 ٪؜ أخرى. هذا ليس إنجازا صغيرا ، لا سيما بالنظر إلى أنه في بداية العام زادت الأسهم بالفعل بنحو 30٪. ولكن وفقا لشركة الاستشارات المالية والاستثمارية The Motley Fool ، هناك عوامل محتملة تجعل ذلك ممكنا.