توجيه جديد من وزير الكهرباء بشأن تجهيز الطاقة في كربلاء

2024-07-17 10:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بتأمين ساعات تجهيز كاملة على مدى 24 ساعة في محافظة كربلاء المقدسة. وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان، أن فاضل، أجرى، جولة تفقدية إلى عدد ‏من محطات توليد الطاقة الكهربائية في مدينة كربلاء المقدسة، كما زار محطة توزيع المعلمين، ومركز صيانة الفرات والزائرين ومحطة شمال كربلاء لنقل الطاقة ‌‏33132. وأضاف البيان إن الوزير اطلع على سير العمل في تلك ‏المحطات، وتفقد المعدات والتجهيزات الفنية، واستمع إلى شرح مفصل من ‏المهندسين والفنيين حول الخطط الموضوعة لزيادة الإنتاج فيما حث ‏الملاكات العاملة على بذل الجهود، من أجل تلبية الطلب المتزايد ‏على الطاقة خلال موسم الصيف الحالي وموسم الزيارات المليونية، برغم التحديات ‏التي تواجهها الوزارة.