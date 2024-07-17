2024-07-17 10:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مطار النجف الأشرف الدولي، استقبال أكثر من 71 ألف زائر ابتداءً من 1 محرم إلى 9 محرم الحرام. وقال المتحدث الإعلامي للمطار مثنى الطالقاني، أن المطار استقبل خلال هذه الفترة أكثر من 606 رحلات جوية من مختلف الوجهات، حيث بلغ عدد الوافدين 71,106 مسافر، بينما بلغ عدد المغادرين 64,704 مسافرين. وأشار الطالقاني إلى أن المطار وبحسب توجيهات مدير عام المطارات والملاحة الجوية ومدير مطار النجف الأشرف الدولي من موقع ادنى عباس صبار البيضاني، باتمام جميع استعدادات المطار لتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين لزيارة العاشر من محرم الحرام في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.