2024-07-17 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يحتضن ملعب إنجلييت في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأربعاء، بتوقيتِ العاصمةِ بغداد، مباراة منتخبنا الأولمبي التجريبية أمام نظيره المصري، ضمن المعسكر التحضيريّ المقام في فرنسا استعداداً لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس.

وخاض منتخبنا الأولمبي يوم أمس الوحدة التدريبيّة الأخيرة قبلَ مواجهة اليوم.

وجرت التدريبات بحُضورِ رئيس وفد مُنتخبنا الأولمبيّ عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد غانم عريبي، وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبية العراقيّة خليل ياسين.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة راضي شنيشل إشراك أكبر قدر ممكن من اللاعبين المتواجدين حالياً في المعسكر التدريبي في مباراة مصر التجريبية للوقوف بشكل دقيق على الجاهزية البدنية والفنية ورفع عامل التنافس قبيل خوض المواجهة الرسمية الأولى في الأولمبياد أمام أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من تموز الحالي.

وستكون مباراةُ منتخبنا مع نظيره المصري مغلقةً أمامَ وسائل الإعلام والجمهور.