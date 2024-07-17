2024-07-17 10:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الـ"بلي اوف" لدوري نجوم العراق، حيث ستقام المباريات بين الفرق الأربعة "الزوراء، دهوك، النجف، وزاخو".

وقد حدد الاتحاد ملعبي الشعب الدولي والزوراء في العاصمة بغداد لاستضافة مواجهات "البلي اوف"، يوم الجمعة، الموافق 19 من شهر تموز الحالي، والتي ستحدد نتائجها الأندية المشاركة في بطولات الأندية العربية.

وسيواجه فريق الزوراء، صاحب المركز الثالث في دوري النجوم، فريق دهوك الذي يحتل المركز السادس، وذلك على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي نفس التوقيت، يلتقي فريق النجف، صاحب المركز الرابع، مع فريق زاخو، صاحب المركز الخامس، على ملعب الزوراء.

من جهة أخرى، سيمثل نادي الشرطة، بطل مسابقة دوري نجوم العراق للمحترفين لموسم 2023-2024، العراق في مسابقة النخبة الآسيوية، بينما سيشارك الوصيف، نادي القوة الجوية، في مسابقة دوري أبطال آسيا.