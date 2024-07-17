الصحة العالمية: جائحة جديدة يمكن أن تحدث في أي لحظة

2024-07-17 10:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن أن تحدث جائحة جديدة في العالم في أي لحظة. وحذر رئيس المنظمة، من هذا الأمر خلال مشاركته في اجتماع هيئة التفاوض الحكومية الدولية المنعقد في جنيف للعمل على وضع مسودة اتفاق بشأن الوقاية من الأوبئة. يقول: “كما يذكرنا تفشي فيروس H5N1 الحالي (إنفلونزا الطيور)، فإن […]

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