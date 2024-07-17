2024-07-17 10:48:07 - المصدر: منصة إيشان

عهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة مسعاه للفوز بفترة جديدة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهاجم سجل غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب. جاء ذلك في أول خطاب سياسي لبايدن منذ محاولة اغتيال منافسه الجمهوري. كما كشف الرئيس الأميركي عن السبب الوحيد الذي قد يدفعه للانسحاب من السباق الرئاسي. وقال بايدن خلال لقاء مع […]

ظهرت المقالة بايدن: الأطباء وحدهم من يستطيعون منعي من الاستمرار في السباق الانتخابي أولاً على ايشان.