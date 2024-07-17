المواكب المسيحية في سهل نينوى تشارك في أحياء ذكرى عاشوراء

2024-07-17 10:54:01 - المصدر: واع

نينوى– واعشهدت محافظة نينوى، إقامة المواكب المسيحية التي تزداد عاماً بعد آخر لأحياء ذكرى استشهاد الأمام الحسين (عليه السلام)، ليجددوا تأكيدهم أن ثورة الامام الحسين لا تخص الدين الإسلامي فقط، وإنما هي رسالة إنسانية للعالم بأسره.وقال القائم على الموكب المسيحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إقامة الموكب في مقام الإمام زين العابدين (عليه السلام)، الذي يقع في قرية علي رش في سهل نينوى".وأكد، أن "المواكب المسيحية تشارك في كل عام لأحياء ذكرى يوم عاشوراء الأليمة، وهي تزداد سنة بعد أخرى، كما أن أعداد الزوار من المكون الشبك في زيادة مستمرة"