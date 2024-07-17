مختص يكشف أسباب عودة ارتفاع أسعار الدولار.. ما علاقة "اليوان الصيني"؟

2024-07-17 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن أسباب عودة ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.

وقال السعدي في حديث، لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع أسعار الدولار في العراق يعود إلى مجموعة من العوامل المعقدة والمتشابكة، أولها، قرار البنك المركزي العراقي بوقف التعامل باليوان الصيني بعد اتهام الفيدرالي الأمريكي للعراق بتضخيم الحوالات مما أثر بشكل مباشر على السوق المحلية".

وبين ان "هذا القرار دفع التجار والشركات التي كانت تعتمد على اليوان الصيني في معاملاتها التجارية مع الصين إلى اللجوء للدولار الأمريكي كبديل، مما زاد الطلب على الدولار ورفع سعره، بالإضافة إلى ذلك، العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض المصارف العراقية التي قلصت تدفق الدولار إلى السوق، مما قلل من العرض وزاد الطلب عليه".

وأضاف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي ان "ارتفاع سعر الدولار يؤدي بطبيعته إلى زيادة معدلات التضخم في البلاد، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للأسر العراقية ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي".

وشهد الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا بأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي لتصل فئة 100 دولار أمريكي الى أكثر من 150 الف دينار.

وأصدر البنك المركزي العراقي يوم الاثنين (4 تموز 2024)، تعليمات جديدة تتعلق بمنح الدولار الأمريكي للمسافرين، مشيراً إلى أن هذه التعليمات تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 14 تموز الجاري.

وبحسب الصادرة عن البنك، وُجِهت لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وشركات الصرافة العاملة في المطارات حالياً وشركات الصرافة فئة A و B، فإنه "بغية ضمان استلام المسافرين للدولار النقدي وتجنيب شركات الصرافة تمرير معاملات غير سليمة، تقرر تحديد يوم 14/7/2024 على أنه التاريخ النهائي للمباشرة بآلية منح الدولار للمسافرين في المطارات حصراً".

ووفق البنك المركزي، يحق للمصارف المذكورة وشركات الصرافة العاملة في المطار عمولة مقطوعة بمبلغ قدره (15,000) دينار من الزبون عن كل عملية وتقوم شركات الصرافة خارج المطار باستحصالها لصالح الشركات والمصارف العاملة في المطار، وفقاً لآلية تحدد بين الطرفين المصارف والشركات العاملة في المطار وشركات الصرافة خارج المطار.