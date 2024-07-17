أهالي السليمانية يحيون ذكرى عاشوراء ويوجهون "رسالة الى العالم" (صور)

2024-07-17 11:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحيا أهالي مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، في (حسينية الحكيم) ذكرى واقعة الطف ويوم عاشوراء الذي قُتل فيه الإمام الحسين بن علي بن ابي طالب.

وقال رجل الدين الشيخ حسين خوشناو لوكالة شفق نيوز ، "في كل عام يستذكر المؤمنون في عموم العالم واقعة الطف الأليمة ويحيون ذكرى إستشهاد الإمام الحسين من خلال إقامة مجالس العزاء، وهنا في حسينية الحكيم في السليمانية، تقام تلك المجالس ابتداء من الأول من شهر محرم حتى اليوم العاشر".

وأضاف، "هذا العام زاد التنوع في حضور مجالس العزاء اليومية، واليوم حضر جمع غفير من المواطنين من مختلف الطوائف والاعراف للاستماع إلى قصة المقتل الحسيني".

وبين، "أنهم يستذكرون العاشر من محرم في كل عام (يوم عاشوراء) في حسينية الحكيم بمشاركة عدد من محبي الإمام الحسين"، مبيناً انهم "يريدون إيصال رسالة الى العالم بأن ثورة الحسين التي استشهد فيها ضد الظلم والطغيان، هي ثورة في سبيل الديمقراطية والحريات في العالم".

وتابع خوشناو، أن "من أهم ما يميز مجالس العزاء في السليمانية هو التعددية في القوميات والمذاهب والأديان، حيث تجد المسلم وغير المسلم، والسني والشيعي والكوردي والعربي، وهو ليس بغريب على مدينة السليمانية التي تحترم المعتقدات والشعائر كافة".

وأشار إلى أن "المراسيم بدأت صباح اليوم بقراءة قصة مقتل الامام الحسين، وبعدها قدمت مراث باللغتين الكوردية والعربية، وتم توزيع الخيرات على جميع الحاضرين، وحتى من لم يحضر المراسيم".

و"عاشوراء" هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، وهو اليوم الذي قتل فيه الإمام الحسين بن علي سبط النبي محمد في معركة كربلاء.