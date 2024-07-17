2024-07-17 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تعاقد مهاجم منتخبنا الوطني مهند علي (ميمي) رسمياً مع نادي تراكتور سازي الإيراني لتمثيل فريقه في الموسم القادم.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "لاعب المنتخب الوطني انضم رسمياً للاحتراف في صفوف تراكتور الإيراني بعد نهاية عقده مع نادي الشرطة المتوج بلقب دوري نجوم العراق للموسم المنصرم".

وأضاف أن "اللاعب وصل صباح اليوم الى مدينة تبريز الإيرانية وسيلتحق يوم غد بالتدريبات الجماعية للفريق تحضيراً للموسم الجديد".

وبهذا الانتقال، يكون مهند علي اللاعب العراقي الثالث الذي يلعب في الدوري الإيراني الموسم المقبل، بعد التحاق اللاعبين صفاء هادي ومنتظر محمد.