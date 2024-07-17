2024-07-17 11:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الكويت







كويتية تحقن ابنتها بـ "الانسولين" بقصد قتلها وتسهل لعشيقها هتك عرضها بعد اكتشافها علاقة والدتها غير الشرعية





في جريمة هزت الشارع الكويتي، أقدمت مواطنة كويتية على محاولة قتل ابنتها بعد افتضاح أمر علاقتها هي وعشيقها.





وقالت صحيفة "المجلس" إن محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس مواطنة لمدة 47 سنة "حقنت ابنتها البالغة من العمر 13 سنة بالإنسولين بقصد قتلها".





وأوضحت الصحيفة أن المرأة المذكورة سهلت لعشيقها هتك عرض ابنتها انتقاما منها "بعد اكتشافها علاقتها".









ولم تتضح الحالة الاجتماعية للمرأة سواء أكانت مطلقة أم أرملة.





وأكدت الصحيفة أن المحكمة قررت "حبس عشيق الأم 15 سنة".







