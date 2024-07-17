الداخلية تعلن انخفاض نسبة الجرائم في العراق وتتوقع المزيد

2024-07-17 11:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، انخفاض نسبة الجرائم المختلفة في البلاد خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد مقداد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك انخفاضاً كبيراً وملحوظاً في نسبة الجرائم المختلفة في العراق خلال السنة الحالية، وبفارق كبير مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف أن "الانخفاض يأتي نتيجة الجهود الأمنية والاستخباراتية وكشف مرتكبي تلك الجرائم والقبض عليهم خلال فترة قصيرة جداً، وهذا مما ساهم بتراجع نسبة الجرائم"، مبيناً أن "الوزارة تتوقع استمرار انخفاض نسبة الجرائم خلال المرحلة المقبلة".

وسجلت وزارة الداخلية انخفاضا في جرائم القتل العمد بنسبة 29% والدكة العشائرية بنسبة أكثر من 70 بالمئة، ومجمل الجرائم بنسبة 9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.