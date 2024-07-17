العراق يعتوم بناء 6 مدن سكنية جديدة.. هذا موعد الاعلان عنها

2024-07-17 12:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، أن 6 مدن سكنية جديدة في طور استكمال الموافقات القطاعية، موضحة أن مساحات مدن الجواهري وعلي الوردي والغزلاني كبيرة وتحتاج الى وقت لإنجازها. وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية: إن هناك 6 مدن في طور استكمال الموافقات القطاعية، وسوف يتم الإعلان عنها في باقة للمواطن العراقي وستكون في محافظات مختلفة. وأضاف مكية، أن آلية تقديم المستثمرين عليها ستكون ذاتها التي طبقت في المدن السابقة كالجواهري والغزلاني وضفاف كربلاء المقدسة، بعد الإعلان عنها رسمياً وسيفوز فيها المستثمر المتمكن والرصين. وعن موعد إنجاز المدن التي وضع الحجر الأساس لها سابقاً، أوضح مكية أن المدن السكنية ليست بواقع ألف دونم وإنما عشرات الآلاف من الدونمات مثل الجواهري 7100 دونم وعلي الوردي أضعاف ذلك والغزلاني نحو 4000 دونم فبكل تأكيد هذه المشاريع تحتاج إلى وقت وهناك لجان متابعة تتابع وتقدم تقارير فنية ترفع إلى مكتب رئيس الوزراء بهذا الصدد.