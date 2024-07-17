2024-07-17 12:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، يوم الأربعاء، مدفوعة بآمال متزايدة في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول بعد تعليقات أخيرة من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2473.87 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة 02:50 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2482.29 دولارا. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2475.80 دولارا. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأخيرة تضيف إلى حد ما الثقة في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة ربما لا يكون بعيدا. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.22 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1001.97 دولار، وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 971.57 دولارا.